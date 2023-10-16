В Санкт-Петербурге состоялась передача бюста народного поэта Бурятии

Общество, Фото: нацбиблиотека РБ

Открытие бюста Дамбе Жалсараеву состоится в декабре



12 октября в рамках мероприятий, посвящённых столетию Республики Бурятия, столетию Хоринского района, 105-летию Хоринской центральной межпоселенческой модельной библиотеки им. Д.З. Жалсараева, в Российской национальной библиотеке прошла торжественная церемония передачи в дар бюста Дамбы Зодбича Жалсараева – народного поэта Бурятии, автора слов гимна РБ. Бюст изготовлен Вячеславом Бухаевым и Матвеем Макушкиным.



Состоялся телемост, в котором принял участие коллектив модельной Хоринской центральной межпоселенческой модельной библиотеки им. Д.З. Жалсараева. Были продемонстрированы видеоролики о деятельности библиотек и подписано соглашение о сотрудничестве с Российской национальной библиотекой.



- Торжественное открытие бюста Д.З. Жалсараева состоится в рамках празднования столетия Хоринского района в декабре этого года. Предстоящее событие станет данью памяти благодарных земляков талантливому сыну хоринской земли, - сообщает национальная библиотека РБ.



