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В Санкт-Петербурге состоялась передача бюста народного поэта Бурятии

В Санкт-Петербурге состоялась передача бюста народного поэта Бурятии
Общество,  Фото:нацбиблиотека РБ
Открытие бюста Дамбе Жалсараеву состоится в декабре

12 октября в рамках мероприятий, посвящённых столетию Республики Бурятия, столетию Хоринского района, 105-летию Хоринской центральной межпоселенческой модельной библиотеки им. Д.З. Жалсараева, в Российской национальной библиотеке прошла торжественная церемония передачи в дар бюста Дамбы Зодбича Жалсараева – народного поэта Бурятии, автора слов гимна РБ. Бюст изготовлен Вячеславом Бухаевым и Матвеем Макушкиным.

Состоялся телемост, в котором принял участие коллектив модельной Хоринской центральной межпоселенческой модельной библиотеки им. Д.З. Жалсараева. Были продемонстрированы видеоролики о деятельности библиотек и подписано соглашение о сотрудничестве с Российской национальной библиотекой.

- Торжественное открытие бюста Д.З. Жалсараева состоится в рамках празднования столетия Хоринского района в декабре этого года. Предстоящее событие станет данью памяти благодарных земляков талантливому сыну хоринской земли, - сообщает национальная библиотека РБ.

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