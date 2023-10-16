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В Бурятии ушёл из жизни столетний ветеран Великой Отечественной

В Бурятии ушёл из жизни столетний ветеран Великой Отечественной
Общество,  Фото:администрация Еравнинского района
Он был последним в республике оставшимся в живых участником битвы под Москвой

13 октября в Бурятии на 101-м году из жизни ушёл герой, ветеран Великой Отечественной войны Иннокентий Андреевич Княжев.

Иннокентий Андреевич родился в Еравнинском районе 30 ноября 1922 года. Ушёл на фронт в октябре 1941 года. Воевал в составе 97-й сибирской дивизии. Принимал участие в обороне Москвы, Курской дуге, освобождении Белоруссии, Украины, форсировал Днепр. Закончил войну в Кенингсберге, получил ранение.

- Боевые ордена и медали Иннокентия Андреевича говорят о его верности воинскому долгу: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, 2 медали «За отвагу», «За победу над Германией», «За освобождение Белоруссии» и много других наград, - сообщает пресс-служба администрации Еравнинского района.

В декабре 1946-го фронтовик вернулся домой в родное село. Женился. Работал в совхозе «Юбилейный». Он поднимал целину, за что был удостоен медалью «За освобождение целинных и залежных земель». Спустя почти двадцать лет с семьёй переехал в Улан-Удэ, где долгие годы трудился на локомотиво-вагонном ремонтном заводе.
некролог Бурятия Великая Отечественная

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