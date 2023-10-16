Он был последним в республике оставшимся в живых участником битвы под Москвой
13 октября в Бурятии на 101-м году из жизни ушёл герой, ветеран Великой Отечественной войны Иннокентий Андреевич Княжев.
Иннокентий Андреевич родился в Еравнинском районе 30 ноября 1922 года. Ушёл на фронт в октябре 1941 года. Воевал в составе 97-й сибирской дивизии. Принимал участие в обороне Москвы, Курской дуге, освобождении Белоруссии, Украины, форсировал Днепр. Закончил войну в Кенингсберге, получил ранение.
- Боевые ордена и медали Иннокентия Андреевича говорят о его верности воинскому долгу: орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, 2 медали «За отвагу», «За победу над Германией», «За освобождение Белоруссии» и много других наград, - сообщает пресс-служба администрации Еравнинского района.
В декабре 1946-го фронтовик вернулся домой в родное село. Женился. Работал в совхозе «Юбилейный». Он поднимал целину, за что был удостоен медалью «За освобождение целинных и залежных земель». Спустя почти двадцать лет с семьёй переехал в Улан-Удэ, где долгие годы трудился на локомотиво-вагонном ремонтном заводе.
В Бурятии ушёл из жизни столетний ветеран Великой Отечественной
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Спортсмен выиграл три золотые медали по метанию ножей
Страховые компании прорабатывают рабочие механизмы взаимодействия
Она разрослась почти до трёх тысяч «квадратов»
За три месяца уровень собираемости составил 60%
Там не нашли ни останков пострадавшего животного, ни его владельца
В Новосибирске им вручили ежегодную профессиональную премию «RIDU. Awards»
Школу посещают 280 детей
Охота на них в республике начнётся в ноябре
Состоялась городская олимпиада «Дүрбэн тэгшэ»
Дети подготовили к посадкам клумбы
Для этого там установили специальную войлочную юрту
Пёс оказался «трусливым»
Это нужно записать на видео и опубликовать в соцсети
Свыше половины из них мотивируют только деньги
Они впервые посетили Бурятский оперный театр