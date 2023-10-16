Спортсмен выиграл три золотые медали по метанию ножей
Трижды на высшую ступень пьедестала чемпионата мира по спортивному метанию ножа поднялся атаман станичного казачьего общества «Северобайкальская станица» Республики Бурятия Александр Тырин.
- Спортсмен не оставил не единого шанса в борьбе за золотые медали соревнований на дистанциях 5, 7 и 9 метров. При этом, он стал рекордсменом чемпионата мира на дистанции 7 метров, - уточнили в министерстве спорта РБ.
Отметим, благодаря успехам Александра в этом году Бурятии предоставлена возможность впервые провести кубок России. Всего за пару лет республика успешно заявила о себе в этом виде спорта на российской и международной аренах.
В этом году награды мирового чемпионата в Ташкенте разыграли более 120 метателей ножей из 15 стран мира.
Атаман из Бурятии стал абсолютным чемпионом мира
Общество, Фото:
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