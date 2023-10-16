Атаман из Бурятии стал абсолютным чемпионом мира

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Спортсмен выиграл три золотые медали по метанию ножей



Трижды на высшую ступень пьедестала чемпионата мира по спортивному метанию ножа поднялся атаман станичного казачьего общества «Северобайкальская станица» Республики Бурятия Александр Тырин.



- Спортсмен не оставил не единого шанса в борьбе за золотые медали соревнований на дистанциях 5, 7 и 9 метров. При этом, он стал рекордсменом чемпионата мира на дистанции 7 метров, - уточнили в министерстве спорта РБ.



Отметим, благодаря успехам Александра в этом году Бурятии предоставлена возможность впервые провести кубок России. Всего за пару лет республика успешно заявила о себе в этом виде спорта на российской и международной аренах.



В этом году награды мирового чемпионата в Ташкенте разыграли более 120 метателей ножей из 15 стран мира.

