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В Бурятии росгвардейцы стали победителями чемпионата по мини-футболу

В Бурятии росгвардейцы стали победителями чемпионата по мини-футболу
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Команды Росгвардии завоевали сразу два призовых места

В Улан-Удэ завершился республиканский чемпионат по мини-футболу среди органов безопасности и правопорядка республики на призы Бурятского республиканского отделения ОГО «ВФСО «Динамо». Команды Росгвардии завоевали сразу два призовых места – «золото» и «бронзу» чемпионата, сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам соревнований в финальном матче за первое место встретились команда вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии и регионального управления МЧС. Победу со счётом 3:2, после серии пенальти, одержали спортсмены Росгвардии.



Третье место завоевала команда сил специального назначения Росгвардии, которая в матче за третье место обыграла соперников из УФСБ со счётом 2:1.

В чемпионате «Динамо» по мини-футболу приняли участие спортсмены из 16 команд коллективов физической культуры спортивного общества «Динамо».

По итогам соревнований победителям были вручены медали, дипломы, кубки и ценные подарки.






Росгвардия спорт футбол

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