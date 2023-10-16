В Бурятии росгвардейцы стали победителями чемпионата по мини-футболу

































В Улан-Удэ завершился республиканский чемпионат по мини-футболу среди органов безопасности и правопорядка республики на призы Бурятского республиканского отделения ОГО «ВФСО «Динамо». Команды Росгвардии завоевали сразу два призовых места – «золото» и «бронзу» чемпионата, сообщили в пресс-службе ведомства.По итогам соревнований в финальном матче за первое место встретились команда вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии и регионального управления МЧС. Победу со счётом 3:2, после серии пенальти, одержали спортсмены Росгвардии.Третье место завоевала команда сил специального назначения Росгвардии, которая в матче за третье место обыграла соперников из УФСБ со счётом 2:1.В чемпионате «Динамо» по мини-футболу приняли участие спортсмены из 16 команд коллективов физической культуры спортивного общества «Динамо».По итогам соревнований победителям были вручены медали, дипломы, кубки и ценные подарки.