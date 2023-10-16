Глава Бурятии открыл участок дороги после ремонта

Алексей Цыденов: «Хорошим дорогам в Республике Бурятия быть»

15 октября в Бурятии прошло торжественное открытие участка дороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта на перевале Заган с 24 по 34 км. В церемонии принял участие глава республики Алексей Цыденов.Капитальный ремонт десяти километров выполнен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Стоимость работ составила более 390 млн рублей.Ремонт участка автомобильной дороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта с 24 по 34 км стартовал в прошлом году и на сегодняшний день все работы выполнены. В ходе ремонта дороги ликвидированы опасные повороты, ненормативные уклоны, уложено около 30 тыс. кубометров асфальтобетонной смеси, нанесена дорожная разметка, обустроены остановочные площадки и многое другое. Всего было задействовано около 50 единиц техники и более 100 человек.- С 2018 года на территории Республики Бурятия приведено в норматив - 1700 километров. На это потрачено более 69 млрд рублей. Ну и все-таки видно, как бы вы нас не критиковали, но население отмечает, что дорожная инфраструктура на территории Республики Бурятия приходит в нормативное состояние. Также в рамках строительства у нас осуществляется строительный контроль, авторский надзор, - поделился Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.Напомним, на сегодняшний день отремонтирован участок с 0 по 24 км дороги Мухоршибирь – Бичура – Кяхта и в следующем году приступят к работе на соседнем участке дороги с 34 по 51 км. Об этом сообщает пресс-служба правительства РБ.