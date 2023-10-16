«Раздавят их и не заметят»: В пригородном районе Бурятии легковушкам мешают фуры

Из-за них автомобилисты не могут попасть на АЗС
Жители пригородного Иволгинского района недовольны обилием фур на автозаправке в селе Поселье. Из-за такого потока большегрузов водители, по собственному же признанию, элементарно не могут заехать на АЗС и выбраться оттуда.
- Автомобили часто создают аварийные ситуации, вставая прямо на проезжей части на «аварийке», тем более – в тёмное время суток. Так и раздавят нас и не заметят. Или эта заправка в первую очередь для большегрузов? – поинтересовались местные в группе «Иволга-инфо.24/7».
В ГИБДД по Бурятии пояснили, что запрета на остановку около автозаправки нет.
- Если нет нарушения ПДД, то нет и состава административного правонарушения, – подчеркнули в Госавтоинспекции.
Об игнорировании ПДД со стороны водителей большегрузов – к примеру, парковке в неположенном месте, иволгинцев призвали сообщать в дежурную часть.
Из-за них автомобилисты не могут попасть на АЗС
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