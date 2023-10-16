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«Нечто похожее на щенка»: В Улан-Удэ волонтёры спасают истощённую собачку

«Нечто похожее на щенка»: В Улан-Удэ волонтёры спасают истощённую собачку
Общество,  Фото:фонд «Собака счастья»
Найденное на улице животное ужасно боится людей

В улан-удэнском фонде «Собака счастья» поделились грустной историей об очередной подопечной. Истощённую собаку волонтёры нашли у дороги. По их словам, животное – «нечто похожее на щенка».

Четвероногое сразу же накормили. Судя по видео, опубликованном в официальной группе организации во «ВКонтакте», пёсик очень боится людей.

- Сердце просто на куски от этого видео, где маленький истощённый скелетик с жадностью кидается на еду, – поделились в фонде. – При этом она этом ужасно боится, постоянно оглядывается на человека, прижала хвостик и всем видом показывает, что ей страшно.

Тем не менее, собачка были настолько голодна, что переборола свой страх. Когда она видела еду в последний раз – неизвестно.

- Жилых домов поблизости мало и вряд ли кто-то её подкармливал и заботился о ней. Повезло, что мы нашли для неё передержку и забрали с улицы, – добавили в «Собаке счастья». 
собаки животные волонтеры

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