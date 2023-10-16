Сотрудники колонии убрались в улан-удэнском детском доме

Также сотрудники УФСИН помогли залить бетонную площадку
Личный состав улан-удэнской исправительной колонии №7 и участка, функционирующего как исправительный центр посетили центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок».
Сотрудники ликвидировали клумбы, сделанные из покрышек, спилили сухие и разросшиеся ненужные ветки, а также помогли залить бетонную площадку для установки генератора.
Руководство детского социального учреждения поблагодарило волонтёров за оказанную помощь в благоустройстве территории.
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