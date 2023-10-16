Сотрудники колонии убрались в улан-удэнском детском доме









Личный состав улан-удэнской исправительной колонии №7 и участка, функционирующего как исправительный центр посетили центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Малышок».Сотрудники ликвидировали клумбы, сделанные из покрышек, спилили сухие и разросшиеся ненужные ветки, а также помогли залить бетонную площадку для установки генератора.Руководство детского социального учреждения поблагодарило волонтёров за оказанную помощь в благоустройстве территории.