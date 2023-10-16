Жители райцентра в Бурятии потребовали снести аварийные дома

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По мнению закаменцев, они только «портят» красивый город



Жители Закаменска поинтересовались в местной группе, будут ли власти что-то делать с расселёнными домами. Людей интересует, когда аварийные постройки, наконец, снесут. «Такой красивый город становится, а эти дома всё портят», – заявили они в группе «Закамна-инфо.24/7».



В администрации Закаменска пояснили, что средства на снос в рамках программы по переселению из аварийного жилья не предусмотрены. Для этого придётся заключать отдельные договоры с частниками.



- Они производят разбор самостоятельно. Главное условие – снос и зачистка территории, – рассказали в городской администрации.

