В Бурятии ожидается сильный ветер

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ днём +8,+10



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 16 октября, в республике переменная облачность, утром и днём местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.



Ветер восточный с переходом на западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура днём +8,+13, местами +3,+8.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура днём +8,+10.



