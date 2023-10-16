В Улан-Удэ днём +8,+10
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 16 октября, в республике переменная облачность, утром и днём местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Ветер восточный с переходом на западный 5-10, днём в отдельных районах до 15-17 м/с. Температура днём +8,+13, местами +3,+8.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 8-13 м/с. Температура днём +8,+10.
В Бурятии ожидается сильный ветер
Общество, Фото:
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