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Инспекторы ГИМС Бурятии соревновались в судовождении

Инспекторы ГИМС Бурятии соревновались в судовождении
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Соревнования провели на Щучьем озере

Инспекторы Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Бурятии провели сборы на Щучьем озере. В рамках сбора прошли водно-моторные соревнования.

- На водоёме была оборудована импровизированная трасса, включившая в себя основные элементы, встречающиеся инспекторам в ходе повседневной деятельность в период навигации. Участникам было предложено показать своё мастерство в преодолении нескольких водных ворот, обозначенных буями, выполнении упражнений «змейка» и «восьмёрка», а также безопасного подхода к условному утопающему. Каждый участник дважды преодолевал маршрут на разных маломерных судах, одним из которых участники управляли дистанционно (при помощи штурвала), другим с использованием румпеля. При прохождении трассы учитывалась правильность выполнения упражнений и временные показатели, - сообщили в ГУ МЧС России по Бурятии.


В дистанционном судовождении лучший результат показал руководитель группы патрульной службы №1 Кабанского инспекторского участка ГИМС Евгений Каширихин. В румпельном управлении быстрее всех маршрут преодолел государственный инспектор Баргузинского инспекторского участка ГИМС Евгений Молчанов.

Организаторы сбора отметили, что все сотрудники показали достойные результаты. В будущем подобные соревнования планируют проводить постоянно.



ГИМС МЧС судовождение

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