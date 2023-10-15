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Улан-удэнцев развеселил оригинальный лежачий полицейский

Улан-удэнцев развеселил оригинальный лежачий полицейский
Общество,  Фото:"Аноним 03"
Его обнаружили на улице Борсоева

В центре Улан-Удэ заметили весьма своеобразный лежачий полицейский. Фото, развеселившее пользователей Сети, опубликовали в группе «Аноним 03».

«Двор дома по улице Борсоева, 9. Оригинальный по форме лежачий. Второй же, у последнего подъезда, вполне себе обычный», - поделился автор фото.

Снимки насмешили жителей столицы Бурятии. «Как шмеля размазали по асфальту», «Из пластилина», «Это просто смешно», «Экономия должна быть экономной», - комментируют пользователи. 
лежачие полицейские

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