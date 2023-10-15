Его обнаружили на улице Борсоева
В центре Улан-Удэ заметили весьма своеобразный лежачий полицейский. Фото, развеселившее пользователей Сети, опубликовали в группе «Аноним 03».
«Двор дома по улице Борсоева, 9. Оригинальный по форме лежачий. Второй же, у последнего подъезда, вполне себе обычный», - поделился автор фото.
Снимки насмешили жителей столицы Бурятии. «Как шмеля размазали по асфальту», «Из пластилина», «Это просто смешно», «Экономия должна быть экономной», - комментируют пользователи.
Улан-удэнцев развеселил оригинальный лежачий полицейский
Общество, Фото:
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