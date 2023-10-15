Стрелок из Бурятии остановился в шаге от пьедестала почёта на первенстве России

Александр Емонаков стал четвёртым



Спортсмен из Бурятии Александр Емонаков остановился в шаге от пьедестала почёта на первенстве России по пулевой стрельбе.



- Александр занял четвёртое место в упражнении мпп-40, малокалиберный пистолет, совсем немного уступив лидерам сборной России, - сообщил «Байкал-Dailу» тренер спортсмена Александр Степанов.



Александр Емонаков воспитанник РСШОР.



Первенство России по пулевой стрельбе проходят в Ижевске. 524 спортсмена представляют 49 регионов.



