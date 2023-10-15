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Стрелок из Бурятии остановился в шаге от пьедестала почёта на первенстве России

Стрелок из Бурятии остановился в шаге от пьедестала почёта на первенстве России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Александр Емонаков стал четвёртым

Спортсмен из Бурятии Александр Емонаков остановился в шаге от пьедестала почёта на первенстве России по пулевой стрельбе.

- Александр занял четвёртое место в упражнении мпп-40, малокалиберный пистолет, совсем немного уступив лидерам сборной России, - сообщил «Байкал-Dailу» тренер спортсмена Александр Степанов.

Александр Емонаков воспитанник РСШОР.

Первенство России по пулевой стрельбе проходят в Ижевске. 524 спортсмена представляют 49 регионов.

спорт пулевая стрельба первенство России

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