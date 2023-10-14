В Улан-Удэ приводят в порядок территории после сильного ветра

Из-за сильных порывов ветра ночью были повреждены дорожные ограждения, остановки, упали деревья
По поручению мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова коммунальные службы переведены в «боевой» режим, сообщили в городской администрации. Из-за сильных порывов ветра ночью были повреждены дорожные ограждения, остановки, упали деревья и т.д.
Мобильные бригады Комбината по благоустройству начали ремонтировать шумоуловители на мосту «Бегущие Лани», подняли упавшую остановку вблизи ТК «Тумэр Морин». Также восстанавливают остановочные павильоны на улицах Балтахинова, Радикальцева, на пр. 50-летия Октября и др.
Специалисты продолжают обследовать городские территории и выявлять повреждения для оперативного восстановления.
- Если вы заметили на городских улицах последствия ночного ветра, то сообщайте в ЕДДС: 21-36-65, 21-29-72, - обратились к горожанам в мэрии Улан-Удэ.
Восстановили электроснабжение
Энергетики восстановили электроснабжение после сильного ветра в мкрн Забайкальский, Сосновый бор, частично в мкрн Аршан, на ул. Бабушкина, Терешковой, бульваре Карла Маркса, сообщили в Комитете городского хозяйства.
- Работы производятся, на выходе 20 человек и четыре единицы техники. Объём работ достаточно большой, но сегодня электроснабжение всем потребителям будет восстановлено. В работе остаётся порядка 10 фактов отсутствия электроснабжения, по каждому из них ведётся работа, - рассказал начальник отдела коммунального комплекса комитета Иван Рыбальченко.
Также позже в комитете сообщили, что электроснабжение в микрорайоне Шишковка полностью восстановлено. Движение трамваев возобновлено.
- Ранее в 9:54 поступило сообщение о том, что на конечной остановке трамвая № 1,2 в мкрн Шишковка дерево упало на электрические провода. Сейчас всё восстановлено, - отметил Иван Рыбальченко.
Упавшие деревья
Сотрудники МБУ «Городское лесничество» устраняют последствия стихии
Работа начата в 6:00 утра с объезда территории города.
- С 7:00 часов стали поступать заявки от горожан об упавших или угрожающих падением деревьях. Всего на текущее время поступила 21 заявка, по всем заявкам произведён выезд, часть деревьев находится на территории частных домовладений, вблизи линий электропередачи или многоквартирных домов. Некоторые деревья не предоставляют опасности. 8 деревьев убрано и вывезено. Открыто 3 проезда. Работы по уборке продолжаются, - сказала Виктория Утёсова, директор МБУ «Городское лесничество».
В работах задействовано четыре единицы техники и 12 человек.
- Впервые за много лет благодаря своевременному и систематическому уходу за тополями ни одного падения дерева породы тополь на общественной территории не зафиксировано, - отметили здесь.
В Улан-Удэ приводят в порядок территории после сильного ветра
Общество, Фото:
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