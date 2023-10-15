Днём по республике +10, +15, местами +3, +8
По данным Бурятского гидрометцентра, 15 октября по республике: переменная облачность, преимущественно без осадков, по трассе БАМ местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер восточный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -2,-7, местами -7,-12, по Прибайкалью +3,-2, днём +10, +15, местами +3, +8.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью -4,-6, днём +12, +14.
По Бурятии переменная облачность
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