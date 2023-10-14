В нацпарке Бурятии благоустроили место отдыха

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Заменена кровля беседки, прокрашены скамейки, установлена стойка для информационных баннеров



10 октября сотрудниками отдела туризма и рекреации совместно с государственными инспекторами Аршанского инспекторского участка было проведено обустройство место отдыха «Шандагатайский вулкан». Об этом сообщили в Тункинском национальном парке. Заменена кровля беседки, прокрашены скамейки, установлена стойка для информационных баннеров.



Одной из задач нацпарка является создание условий для регулируемого туризма и отдыха: обустройство мест отдыха и пикниковых точек. На территории 4 инспекторских участков (Аршанского, Зун-Муринского, Кыренского и Туранского) расположены 43 места отдыха.

