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В нацпарке Бурятии благоустроили место отдыха

В нацпарке Бурятии благоустроили место отдыха
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Заменена кровля беседки, прокрашены скамейки, установлена стойка для информационных баннеров

10 октября сотрудниками отдела туризма и рекреации совместно с государственными инспекторами Аршанского инспекторского участка было проведено обустройство место отдыха «Шандагатайский вулкан». Об этом сообщили в Тункинском национальном парке. Заменена кровля беседки, прокрашены скамейки, установлена стойка для информационных баннеров.

Одной из задач нацпарка является создание условий для регулируемого туризма и отдыха: обустройство мест отдыха и пикниковых точек. На территории 4 инспекторских участков (Аршанского, Зун-Муринского, Кыренского и Туранского) расположены 43 места отдыха.
национальный парк

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