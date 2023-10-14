Аэропорт «Байкал» стал запасным для рейса из Красноярска в Иркутск

В Иркутске был туман

Самолёт Embraer 170 авиакомпании S7 Airlines, выполнявший рейс из Красноярска в Иркутск, был вынужден из-за плохих погодных условий в столице Приангарья приземлиться в Улан-Удэ. Об этом сообщил «Байкал-Daily» гендиректор улан-удэнского аэропорта Дмитрий Гармаев.

«Ночью поработали запасным аэродромом для Иркутска, - написал он также в своём телеграм-канале. – Рейс, летевший из Красноярска в Иркутск, переждал в Улан-Удэ неблагоприятные погодные условия».Самолёт S7 уже перелетел из Улан-Удэ в Иркутск.