Уроки проводятся для 4, 7 и 9 классов
В рамках «Месяца безопасного интернета» с 10 по 22 октября в школах Бурятии проводятся открытые уроки по теме «Безопасный интернет».
Эксперты Лиги безопасного интернета Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям (г. Москва) совместно с Национальным центром помощи детям республики провели уроки в 4, 7 и 9 классах средней общеобразовательной школы № 19 города Улан-Удэ. На уроке в 9 классе также присутствовали сотрудники Следственного управления МВД по Бурятии.
По данным Лиги безопасного Интернета сегодня 74 миллиона аккаунтов в социальных сетях находятся под влиянием деструктивного контента, из них 14 миллионов — это аккаунты детей и подростков.
Также на базе СОШ № 19 прошёл открытый семинар-практикум «Безопасный интернет: что мы не знаем о наших детях?» для руководителей и заместителей руководителей образовательных организаций педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов и родительского сообщества.
Для школьников Бурятии проводят уроки безопасности в интернете
Общество, Фото:
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