Жители Бурятии получают документы по землеустройству через Госуслуги

Так заявители экономят время



Жители Бурятии получают документы государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства через Госуслуги.



С начала года в филиал ППК «Роскадастр» по Бурятии поступило 5396 заявлений о предоставлении документов государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства (ГФДЗ). Из них 1031 заявление подано в офисе приёма филиала, а 4365 - поступило в электронном виде через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ).



- Число электронных запросов, поступающих через Госуслуги, постоянно увеличивается. Чаще всего сведения из государственного фонда данных запрашиваются кадастровыми инженерами, а дистанционный формат помогает им сэкономить время. Ведь получить необходимые документы, можно не выходя из офиса или дома, - рассказала заместитель директора филиала ППК «Роскадастр» по Бурятии Ольга Приходченко.



Заявители могут запросить сведения из фонда данных через личный кабинет на Госуслугах, выбрав в каталоге пункт «Предоставление заинтересованным лицам материалов государственного фонда данных» и заполнив форму электронного документа.



Также заявление о предоставлении сведений можно направить почтой с описью вложения и уведомлением о вручении в офис филиала или обратившись лично по адресу ведомства.



При личном обращении или через Госуслуги срок предоставления документов составит не более трёх рабочих дней, при письменном обращении по почте – 15 календарных дней со дня получения









