В улусе Бурятии строят дом культуры

Общество, Фото: администрация Селенгинского района

Работы завершат в августе следующего года



В Селенгинском районе Бурятии продолжается строительство дома культуры в улусе Тохой.



- Современное учреждение селу просто необходимо, уже несколько лет сельский дом культуры в улусе Тохой был закрыт ввиду своего технического состояния, не отвечающего требованиям техники безопасности. В единственном доме культуры Тохоя не хватало места для организации и проведения мероприятий, в нём не было отдельных кабинетов для кружковой работы, персонала, хореографического зала. Сейчас же у нас будет полноценный дом культуры, оснащённый современной материально технической базой, зрительным залом на 100 человек и танцевальным залом, для занятия дополнительным образованием местных жителей, - рассказали в администрации МО «Селенгинский район».



В настоящий момент ведутся работы по монтажу кровельного покрытия из металлочерепицы, вентиляции, завершаются работы по установке противопожарных наружных дверей и монтажу насосной станции пожаротушения, Начаты работы по внутреннему электроосвещению, по благоустройству территории: планировка, демонтаж старого асфальтового покрытия, внутренней изоляции пожарных ёмкостей. Завершение строительства сельского дома культуры планируется в августе 2024 года.

