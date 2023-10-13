В Бурятии вручили медали ветеранам дорожной отрасли

Они 35 лет посвятили строительству дорог
В Бурятии ветераны дорожной отрасли получили юбилейные медали. Валентина Вусович и Владимир Волков не понаслышке знают о профессии дорожник. 35 лет своей жизни они посвятили дорогам. Приехали в Бурятию молодыми специалистами по распределению в 70-х годах. Строили дорогу с Иркутска до Улан-Удэ и на Читу, сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.
Валентина Григорьевна приехала в Бурятию в 1970 году из Хабаровска. Здесь познакомилась с будущим мужем, тоже дорожником. Говорит, что человек другой профессии наверняка бы не понял, почему так много времени приходилось уделять работе.
- Приехала молодым специалистом и немало времени провела непосредственно на дороге, вела приёмку выполненных работ. Дальше - больше, стала начальником планового отдела. В мой период шло строительство таких крупных объектов как мост через реку Селенга, обход города Улан-Удэ, реконструкция дороги Иркутск - Улан-Удэ от Танхоя. Мне как начальнику отдела приходилось ежеквартально находится в Москве, доказывать необходимость финансирования объектов. Для этого мы до ночи мы сидели, собирали необходимые документы, фотографии. Работа была проделана колоссальная и, конечно, сейчас приятно осознавать, что я имею причастность к созданной транспортной инфраструктуре, которая и сегодня продолжает развиваться, - рассказывает Валентина Вусович.
Владимир Волков приехал в Бурятию с женой и сыном из Красноярска. Рассказывает, что работа дорожника сложная, но очень интересная. При строительстве федеральной трассы в сторону Читы, на участке Глинка – Блудная протяжённостью 42 км, дорожникам приходилось делать насыпи до 20 метров и выемки до 28 метров. Чтобы проложить дорогу, проводились и буровзрывные работы.
- Когда мы дошли до Бударинского перевала, там уже капитально осваивали работу со взрывниками. Было 6 огромных выемок, причём техника там была не такая как теперь. Маленькие 555-е самосвалы всего на 3 куба, стоял ковшовый экскаватор тоже кубовик. Под конец рабочего сезона от них ничего не оставалось - одно железо. Но мы работали и днём, и ночью. Выставляли свет и работали. В итоге этот перевал мы «пробили» за 4 года, - вспоминает Владимир Александрович.
На вручении юбилейных медалей «100 лет Республике Бурятия» ветеранов отрасли также поздравили с Днём работников дорожного хозяйства.
В Бурятии вручили медали ветеранам дорожной отрасли
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