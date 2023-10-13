Уроженец Улекчина был награждён орденом Мужества посмертно
В конце прошлой недели на здании Улекчинской средней школы в Закаменском районе Бурятии установили мемориальную доску в память о Бимбе Михайловиче Будаеве.
По информации администрации Закаменского района, Бимба Михайлович родился 11 апреля 1977 года в селе Улекчин в многодетной семье. Получил общее среднее образование в Улекчинской средней школе, окончил Бурятский государственный университет. При прохождении срочной военной службы в рядах Российской Армии в 1995-1997 годы принимал участие в урегулировании вооружённого внутриэтнического конфликта в Таджикистане. С 2001 года работал в Улекчинской СОШ младшим тренером, заместителем директора по военно-патриотическому воспитанию, учителем ОБЖ, учителем физической культуры. 26 сентября 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции на территории Украины. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Бимба Михайлович награждён орденом Мужества посмертно.
Также в этот день прошли районные соревнования по стрельбе из классического лука среди школьников 2007 года рождения и младше, посвящённые памяти кандидата в мастера спорта, кавалера ордена Мужества Бимбы Будаева.
В школе Бурятии установили доску в память о учителе
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