В школе Бурятии установили доску в память о учителе

Общество, Фото: администрация Закаменского района

Уроженец Улекчина был награждён орденом Мужества посмертно



В конце прошлой недели на здании Улекчинской средней школы в Закаменском районе Бурятии установили мемориальную доску в память о Бимбе Михайловиче Будаеве.



По информации администрации Закаменского района, Бимба Михайлович родился 11 апреля 1977 года в селе Улекчин в многодетной семье. Получил общее среднее образование в Улекчинской средней школе, окончил Бурятский государственный университет. При прохождении срочной военной службы в рядах Российской Армии в 1995-1997 годы принимал участие в урегулировании вооружённого внутриэтнического конфликта в Таджикистане. С 2001 года работал в Улекчинской СОШ младшим тренером, заместителем директора по военно-патриотическому воспитанию, учителем ОБЖ, учителем физической культуры. 26 сентября 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации для участия в специальной военной операции на территории Украины. За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга Бимба Михайлович награждён орденом Мужества посмертно.



Также в этот день прошли районные соревнования по стрельбе из классического лука среди школьников 2007 года рождения и младше, посвящённые памяти кандидата в мастера спорта, кавалера ордена Мужества Бимбы Будаева.



