В Бурятии завершилось первенство по баскетболу

Общество, Фото: пресс-служба администрации Северо-Байкальского района

На соревнованиях успешно выступили спортсмены Улан-Удэ и Северо-Байкальского района



В городе Гусиноозёрск прошло первенство Бурятии по баскетболу среди юношей 2007-2008 годов рождения. Сильнейшие спортсмены образовательных учреждений республики проверили свои силы и умение играть в команде.



- В соревнованиях приняли участие 8 команд. Игры получились зрелищными, эмоциональными и понравились не только игрокам, но и зрителям. Местные группы поддержки горячо болели за своих одноклассников, - сообщает пресс-служба администрации Северо-Байкальского района.



В ходе упорной борьбы определились победители и призёры соревнований. Баскетболисты ДЮСШ №5 города Улан-Удэ (2007-2008 гг.р.) стали чемпионами. Ребята из БК «Ярки» посёлка Нижнеангарск уверенно заняли второе место. На третьей позиции оказалась команда ДЮСШ №5 г. Улан-Удэ (2008-2009 гг.р.).



- Главное не только победа, а сам процесс соревнований, азарт и удовольствие, опыт и эмоции от игры, - сказали баскетболисты Нижнеангарской средней школы по окончании турнира.

