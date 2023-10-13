На соревнованиях успешно выступили спортсмены Улан-Удэ и Северо-Байкальского района
В городе Гусиноозёрск прошло первенство Бурятии по баскетболу среди юношей 2007-2008 годов рождения. Сильнейшие спортсмены образовательных учреждений республики проверили свои силы и умение играть в команде.
- В соревнованиях приняли участие 8 команд. Игры получились зрелищными, эмоциональными и понравились не только игрокам, но и зрителям. Местные группы поддержки горячо болели за своих одноклассников, - сообщает пресс-служба администрации Северо-Байкальского района.
В ходе упорной борьбы определились победители и призёры соревнований. Баскетболисты ДЮСШ №5 города Улан-Удэ (2007-2008 гг.р.) стали чемпионами. Ребята из БК «Ярки» посёлка Нижнеангарск уверенно заняли второе место. На третьей позиции оказалась команда ДЮСШ №5 г. Улан-Удэ (2008-2009 гг.р.).
- Главное не только победа, а сам процесс соревнований, азарт и удовольствие, опыт и эмоции от игры, - сказали баскетболисты Нижнеангарской средней школы по окончании турнира.
В Бурятии завершилось первенство по баскетболу
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