Ярмарка пройдёт в эту субботу
В Гусиноозёрске объявлено о проведении ежегодной осенней ярмарки «Золотая осень 2023». Она состоится завтра, 14 октября, в торговом центре «Кооператор».
- На ярмарке можно реализовать овощную, плодово-ягодную продукцию дикоросов и пчеловодства, произведённой сельхозтоваропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Селенгинского района, - сообщают управление сельского хозяйства Селенгинского района и администрация г. Гусиноозёрск.
Возрастное ограничение: 0+.
В Гусиноозёрске проведут сельскохозяйственную «Золотую осень»
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