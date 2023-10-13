13 октября

12 октября

Популярное

В Гусиноозёрске проведут сельскохозяйственную «Золотую осень»

В Гусиноозёрске проведут сельскохозяйственную «Золотую осень»
Общество,  Фото:pixabay.com
Ярмарка пройдёт в эту субботу

В Гусиноозёрске объявлено о проведении ежегодной осенней ярмарки «Золотая осень 2023». Она состоится завтра, 14 октября, в торговом центре «Кооператор».

- На ярмарке можно реализовать овощную, плодово-ягодную продукцию дикоросов и пчеловодства, произведённой сельхозтоваропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Селенгинского района, - сообщают управление сельского хозяйства Селенгинского района и администрация г. Гусиноозёрск.

Возрастное ограничение: 0+.
Гусиноозерск Селенгинский район Бурятия ярмарка сельское хозяйство

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В школах Бурятии пройдёт турнир по киберспорту
В школах Бурятии пройдёт турнир по киберспорту
Общество, 13.10.2023
Учащиеся посоревнуются в пяти видах состязаний
Молодёжный этнофорум объединил студентов Бурятии
Молодёжный этнофорум объединил студентов Бурятии
Общество, 13.10.2023
В его работе приняло участие более 250 участников
В Бурятии завершилось первенство по баскетболу
В Бурятии завершилось первенство по баскетболу
Общество, 13.10.2023
На соревнованиях успешно выступили спортсмены Улан-Удэ и Северо-Байкальского района
В Бурятии вручили медали ветеранам дорожной отрасли
В Бурятии вручили медали ветеранам дорожной отрасли
Общество, 13.10.2023
Они 35 лет посвятили строительству дорог
В Кяхте строят масштабный объект
В Кяхте строят масштабный объект
Общество, 13.10.2023
Работы завершат в конце 2024 года
В Бурятии доремонтируют 6 километров дороги в Баргузинском районе
В Бурятии доремонтируют 6 километров дороги в Баргузинском районе
Общество, 13.10.2023
Для окончания ремонта определён новый подрядчик
В Иркутске появилась стела «Октябрьский округ»
В Иркутске появилась стела «Октябрьский округ»
Общество, 13.10.2023
Горожане и горсти города будут знать, откуда начинается округ
В школе Бурятии установили доску в память о учителе
В школе Бурятии установили доску в память о учителе
Общество, 13.10.2023
Уроженец Улекчина был награждён орденом Мужества посмертно
В Бурятии оценили качество в соцучреждениях
В Бурятии оценили качество в соцучреждениях
Общество, 13.10.2023
Средний показатель составил более 96 баллов
Музей истории Бурятии поздравил Владимир Путин
Музей истории Бурятии поздравил Владимир Путин
Общество, 13.10.2023
Учреждение празднует столетие со дня образования
В Улан-Удэ открыли бюст ректору вуза
В Улан-Удэ открыли бюст ректору вуза
Общество, 13.10.2023
Около БГУ появился памятник Ивану Батудаеву
Возле дацана Бурятии возродился аршан
Возле дацана Бурятии возродился аршан
Общество, 13.10.2023
Ламы назвали это «чудом и радостным знаком»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^