В Гусиноозёрске проведут сельскохозяйственную «Золотую осень»

Ярмарка пройдёт в эту субботу



В Гусиноозёрске объявлено о проведении ежегодной осенней ярмарки «Золотая осень 2023». Она состоится завтра, 14 октября, в торговом центре «Кооператор».



- На ярмарке можно реализовать овощную, плодово-ягодную продукцию дикоросов и пчеловодства, произведённой сельхозтоваропроизводителями и предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Селенгинского района, - сообщают управление сельского хозяйства Селенгинского района и администрация г. Гусиноозёрск.



Возрастное ограничение: 0+.

