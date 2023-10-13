Там сняли пугающий ролик про постапокалиптический Байкал
В улан-удэнском микрорайоне Энергетик, где снимали несколько сцен для четырёхминутного ролика про бурятский постапокалипсис, навели чистоту. Активисты автономной некоммерческой организации (АНО) «Событие» собрали там более сотни мешков мусора.
- Подыскали эту локацию специально для клипа «Прекрасное далёко» – и даже радовались, что нашли такое место. Когда там проводились съёмки, твёрдо решили, что вернёмся и всё ликвидируем. В итоге вывезли 135 мешков мусора. Верю и стремлюсь к тому, что в далёком 2039 году такие свалки останутся только на кадрах, – рассказал руководитель АНО «Событие» Чингис Болотов на своей странице во «ВКонтакте».
Создавая ролик, экоактивисты из АНО «Событие», решили показать, какими будут республика и весь мир через 16 лет. События в мини-фильме разворачиваются в 2039 году. Люди живут среди гор мусора и свалок и уже привыкли к этому. Но в какой-то момент всё меняется – дети обнаружили снимок Байкала и решили во что бы то ни стало найти эту красоту в реальном мире.
Взрослые только отмахиваются от ребятишек и помогать им не спешат, будучи уверенными, что всё это – лишь детская фантазия. Но поиски священного озера всё же увенчались успехом.
Специально для видео известный морин-хуурист Еши Дармахеев записал потрясающий кавер на песню «Прекрасное далёко». Сценарий и идею для клипа придумали Чингис Болотов и Аюур Бат. Последний также выступил в качестве режиссёра.
- Если мы с вами не научимся ценить свою землю и природу, доказывать свою любовь к ней не только словами, но ещё и делами и действиями, то вся эта фантастическая картина может вполне стать реальной, – отмечает руководитель АНО «Событие». – Нужно менять вредные привычки и учить своих детей и близких не оставлять после себя мусор, чтобы не наступил экоапокалипис как в нашем клипе.
135 мешков: Микрорайон в Улан-Удэ завалили мусором
Общество, Фото:
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