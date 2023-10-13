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В Бурятии доремонтируют 6 километров дороги в Баргузинском районе

В Бурятии доремонтируют 6 километров дороги в Баргузинском районе
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Для окончания ремонта определён новый подрядчик

В Баргузинском районе Бурятии отремонтируют шесть километров местной дороги Шапеньково - Уро – Душелан – Суво – Бодон – Ина – Баянгол – Соел – Хилгана – Буксыкен. Речь идёт об участке дороги с 24 по 30 км. На его ремонт планируется выделить 28,3 млн рублей из республиканского бюджета. Министерство транспорта региона подготовило соответствующий проект распоряжения.

- С 2021 года в Баргузинском районе за счёт средств республиканского и местного бюджета ведётся капитальный ремонт автодороги Шапеньково – Уро – Душелан – Суво – Бодон – Ина – Баянгол – Соел – Хилгана - Буксыкен с 24 по 30 км. Общая стоимость работ – 125 млн рублей. Между тем работы затянулись – подрядная организация не раз нарушала график выполнения работ, отказывалась устранять недочёты и т.д. В связи с этим администрацией Баргузинского района было принято решение расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Также было направлено обращение в федеральную антимонопольную службу Бурятии о включении подрядной организации в реестр недобросовестных поставщиков, - сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.

Расчёт был произведён с подрядчиком по факту выполненных работ и в настоящее время на завершение работ требуется 28,3 млн. рублей. Отметим, что для завершения работ по объекту в 2023 году Баргузинский район уже провёл процедуру определения поставщика и в настоящее время идёт процедура заключения контракта. Работы на объекте планируется завершить в этом году. Отметим, что на участке проектом предусмотрен переходный тип покрытия.

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