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Ещё в 19 лесничествах Бурятии закрыли пожароопасный сезон

Ещё в 19 лесничествах Бурятии закрыли пожароопасный сезон
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике утихли природные пожары

На минувшей неделе в 13 лесничествах Бурятии официально закрыли пожароопасный сезон. В их числе – Ангоянское, Бичурское, Буйское, Верхне-Баргузинское, Верхне-Талецкое, Еравнинское, Кондинское, Курбинское, Курумканское, Окинское, Уоянское, Хоринское и Северо-Байкальское.

А недавно этот перечень пополнили ещё 19 – Бабушкинское, Байкальское, Гусиноозёрское, Джидинское, Заиграевское, Закаменское, Заудинское, Иволгинское, Кабанское, Кижингинское, Кикинское, Кудунское, Муйское, Прибайкальское, Романовское, Селенгинское, Улан-Удэнское, Усть-Баргузинское и Хандагатайское. В республиканском агентстве лесного хозяйства издали соответствующий приказ, который опубликовали накануне на официальном сайте правительства РБ.

На всех территориях запланировали противопожарные мероприятия – очистку лесосек и профилактические выжигания. Это требуется для предупреждения возгораний. Кроме того, лесники прокладывают и обновляют минерализованные полосы, которые при возникновении пожара остановят пламя.

«Огненный» сезон во всех лесничествах планируется завершить к концу октября. Особый противопожарный режим в республике сняли 20 сентября. Жители Бурятии отныне могут посещать леса, но при этом нужно соблюдать все правила безопасности.

лесные пожары РАЛХ

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