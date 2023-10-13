В Улан-Удэ пройдёт льготная стерилизация кошек

Владельцам хвостиков предстоит оплатить только расходные материалы



В Улан-Удэ с 16 по 20 и с 23 по 27 октября в трёх филиалах городской ветеринарной станции пройдёт льготная стерилизация кошек. Владельцам животных нужно будет оплатить только расходные материалы.



- Льготная стерилизация - это отличная возможность провести необходимую операцию по доступной цене. Стоимость процедуры во время акции намного ниже, чем в обычные дни, - сообщили в пресс-службе управления ветеринарии по Бурятии.



Как отмечают ветеринарные врачи, такая операция является одним из наиболее гуманных способов контроля популяции домашних питомцев.



По времени процедура займёт около получаса. Через неделю питомцы возвращаются к активной жизни.



Специалисты отмечают, что операция проводится только по предварительной записи. Для записи питомца на стерилизацию или получения консультации можно обратиться в филиал ветеринарной городской станции бopьбe c бoлeзнями живoтныx.













