Селенга в Улан-Удэ продолжает снижаться

За сутки она опустилась ещё на 4 сантиметра



Селенга в столице Бурятии по-прежнему снижается. За последние сутки она отступила ещё на 4 сантиметра – до 107, а Уда – на 2, до 131.



Для выхода обеих на пойму требуется 230. Топить же дома на берегу начнёт, если они поднимутся до 330 и 400 см соответственно.



Все остальные реки в республике вернулись в русло. Уровень Байкала сейчас – 457,17 метра по тихоокеанской системе высот.