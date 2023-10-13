За сутки она опустилась ещё на 4 сантиметра
Селенга в столице Бурятии по-прежнему снижается. За последние сутки она отступила ещё на 4 сантиметра – до 107, а Уда – на 2, до 131.
Для выхода обеих на пойму требуется 230. Топить же дома на берегу начнёт, если они поднимутся до 330 и 400 см соответственно.
Все остальные реки в республике вернулись в русло. Уровень Байкала сейчас – 457,17 метра по тихоокеанской системе высот.
Селенга в Улан-Удэ продолжает снижаться
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