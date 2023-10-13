В Иркутске появилась стела «Октябрьский округ»

Общество, Фото: пресс-служба администрации Иркутска

Горожане и горсти города будут знать, откуда начинается округ



В Иркутске, на пересечении улиц Седова и 25-го Октября установили стелу «Октябрьский округ». Финансирование осуществлялось из областного и городского бюджетов.



– Место размещения и облик стелы мы согласовали на городской комиссии по топонимике, на градостроительном совете, консультировались с профессиональным сообществом архитекторов и дизайнеров, – отметил глава Октябрьского округа Георгий Комаров.



Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, высота арт-объекта составляет 8 метров. На нём размещены надпись и схема города, циферблат. Стела выполнена из металлокаркаса, обшитого панелями, и установлена на бетонный фундамент. Вокруг уложена плитка, обустроен газон. Также предусмотрена подсветка, её подключат в ближайшее время. Автором проекта выступил архитектор Сергей Демков.



– Идея установки стелы появилась ещё два года назад во время празднования 80-летия округа. Задумку создания такого символа поддержали жители. Они приняли активное участие в народном голосовании, благодаря чему удалось получить финансирование. Реализован проект достойно, теперь горожане и гости Иркутска смогут любоваться стелой, будут знать, откуда начинается Октябрьский округ, – прокомментировал депутат городской думы Александр Друзенко.





