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В Иркутске появилась стела «Октябрьский округ»

В Иркутске появилась стела «Октябрьский округ»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Иркутска
Горожане и горсти города будут знать, откуда начинается округ

В Иркутске, на пересечении улиц Седова и 25-го Октября установили стелу «Октябрьский округ». Финансирование осуществлялось из областного и городского бюджетов.

– Место размещения и облик стелы мы согласовали на городской комиссии по топонимике, на градостроительном совете, консультировались с профессиональным сообществом архитекторов и дизайнеров, – отметил глава Октябрьского округа Георгий Комаров.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, высота арт-объекта составляет 8 метров. На нём размещены надпись и схема города, циферблат. Стела выполнена из металлокаркаса, обшитого панелями, и установлена на бетонный фундамент. Вокруг уложена плитка, обустроен газон. Также предусмотрена подсветка, её подключат в ближайшее время. Автором проекта выступил архитектор Сергей Демков.

– Идея установки стелы появилась ещё два года назад во время празднования 80-летия округа. Задумку создания такого символа поддержали жители. Они приняли активное участие в народном голосовании, благодаря чему удалось получить финансирование. Реализован проект достойно, теперь горожане и гости Иркутска смогут любоваться стелой, будут знать, откуда начинается Октябрьский округ, – прокомментировал депутат городской думы Александр Друзенко.


Иркутск стела

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