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В Улан-Удэ водителей продолжают штрафовать из-за неправильной перевозки грузов

В Улан-Удэ водителей продолжают штрафовать из-за неправильной перевозки грузов
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
В городе поймали ещё одного такого нарушителя

В столице Бурятии продолжают отслеживать водителей, переводящих свои грузы без специального тента. На их оформляют протоколы по части 1 статьи 12.21 КоАП РФ.

Ловят нарушителей в ходе рейдов под названием «Полог». Накануне во время очередной такой проверки в микрорайоне Горького сотрудники администрации Октябрьского района вместе с представителями ГИБДД проинспектировали шесть большегрузных машин. Водителя одной из них оштрафовали 500 рублей.

Всех, кто перевозит сыпучие и строительные материалы, лёгкую тару, листву и ветви деревьев, просят укрывать кузов брезентом или пологом, чтобы всё это не попало на дороги. Такие проверочные рейды в Улан-Удэ устраивают регулярно.
штраф автомобили дороги

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