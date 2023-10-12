Специалисты оценивают качество армирования и бетонирования железобетонных конструкций зданий
Инспекторы Госстройжилнадзора проводят проверку строительства четырёх многоквартирных домов в 128 квартале Улан-Удэ. Специалисты оценивают качество армирования и бетонирования железобетонных конструкций.
- Застройщиком многоквартирных домов в 128 квартале является ООО СЗ «Смит Инвест». Во всех четырёх домах проводится армирование и бетонирование несущих железобетонных конструкций. Инспекторы проверяют эти работы, а также организацию работ и проведение строительного контроля на объекте, - сообщили в госстройжилнадзоре.
Специалисты проверят соответствие выполненных работ проектной документации. Проект строительства, который прошёл экспертную оценку, предполагает, что лишь при точном соблюдении заданных параметров здание будет прочным и безопасным. Ранее проверка показала, что при армировании были допущены смещения конструкций от проектного положения. Застройщик оперативно устранил нарушения, согласовал новое проектное решение и представил документы по строительному контролю.
Следующий этап - бетонные работы с третьего по восьмой этаж, также тщательно проверяется. Если будут выявлены нарушения, их внесут в предписание для устранения.
- 128 квартал разрастается: в этом году планируется окончить строительство двух домов, в следующем ещё четыре. Застройщик возводит многоэтажки за счёт собственных средств, получив проектное финансирование. Надзор ведётся на каждом этапе, все нарушения должны быть устранены, только в этом случае после завершения строительства можно получить заключение о соответствии и ввести дома в эксплуатацию, - отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.
В Улан-Удэ проверяют строящиеся дома в 128 квартале
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