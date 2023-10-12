В Бурятии определили победителя первенства республики по футболу

Турнир проводился среди женских команд



8 октября в Улан-Удэ завершилось первенство Республики Бурятия по футболу среди женских команд в формате 8х8. Турнир проводился в два тура. Первый тур прошёл 12 сентября на стадионе «Энергетик» в городе Гусиноозёрск. Второй состоялся 8 октября на стадионе БГУ в Улан-Удэ.



Как сообщает пресс-служба БГУ, в первенстве республики по футболу среди женских команд приняло участие 5 команд. По результатам игр в двух турах места расположились следующим образом:

1 место - команда БГУ;

2 место - команда ВСГУТУ;

3 место - команда «Юность Кижинга»;

4 место - сборная команда 2009-2010 гг.;

5 место - команда «Селендума».

