Турнир проводился среди женских команд
8 октября в Улан-Удэ завершилось первенство Республики Бурятия по футболу среди женских команд в формате 8х8. Турнир проводился в два тура. Первый тур прошёл 12 сентября на стадионе «Энергетик» в городе Гусиноозёрск. Второй состоялся 8 октября на стадионе БГУ в Улан-Удэ.
Как сообщает пресс-служба БГУ, в первенстве республики по футболу среди женских команд приняло участие 5 команд. По результатам игр в двух турах места расположились следующим образом:
1 место - команда БГУ;
2 место - команда ВСГУТУ;
3 место - команда «Юность Кижинга»;
4 место - сборная команда 2009-2010 гг.;
5 место - команда «Селендума».
В Бурятии определили победителя первенства республики по футболу
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В Бурятии проведут межрегиональные соревнования
Среди учащихся республики выявят таланты и эрудитов
Она посвящена 85-летию Победы на реке Халхин-Гол
Мотогонщики испытают новую трассу
В нацпарке «Чикой» рассказали о материалах, заснятыми фотоловушками
Однако лесовосстановительные мероприятия продолжатся
Итоги конкурса подвели в Хоринске
Благоустраивались Турунтаево, Ильинка, Татаурово, Таловка, Турка и Гурулёво
Юбилей отметят в следующем году, 8 июля
Турнир проводился среди женских команд
Стартовал демонтаж последнего химически опасного производственного объекта на площадке «Усольехимпром»
В открытии принял участие глава Бурятии Алексей Цыденов
Там уже привели в порядок важнейшие объекты инфраструктуры
Его отпразднуют 14 октября
Бывший владельцам достаточно снять машину с учёта