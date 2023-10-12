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В Бурятии определили победителя первенства республики по футболу

В Бурятии определили победителя первенства республики по футболу
Общество,  Фото:пресс-служба БГУ
Турнир проводился среди женских команд

8 октября в Улан-Удэ завершилось первенство Республики Бурятия по футболу среди женских команд в формате 8х8. Турнир проводился в два тура. Первый тур прошёл 12 сентября на стадионе «Энергетик» в городе Гусиноозёрск. Второй состоялся 8 октября на стадионе БГУ в Улан-Удэ.

Как сообщает пресс-служба БГУ, в первенстве республики по футболу среди женских команд приняло участие 5 команд. По результатам игр в двух турах места расположились следующим образом:
1 место - команда БГУ;
2 место - команда ВСГУТУ;
3 место - команда «Юность Кижинга»;
4 место - сборная команда 2009-2010 гг.;
5 место - команда «Селендума».
Бурятия спорт футбол первенство Бурятии вузы

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