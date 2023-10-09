В пригородном районе Бурятии школьники учатся без учебников

В местной СОШ заявили, что преподаватели справляются и без них





Жители ДНТ «Багульник», которое находится в тарбагатайском селе Нижний Саянтуй, сообщили, что ученики недавно построенного там филиала местной СОШ остались без учебников. Детей не обеспечили ими до сих пор.- Второй месяц (), а учебников нет. Ведь деньги на них выделили? – поинтересовались сельчане в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».Руководитель филиала Нижнесаянтуйской школы Оксана Липунова пояснила: поскольку СОШ новая, необходимой учебной литературы там пока нет. Книги закупают постепенно.- Сегодня ими полностью обеспечили 1, 5, 6 и 10 классы. Частично – 7, 8 и 9-ые. Начали поступать учебники для 2, 3 и 4-х, – подчеркнула Оксана ЛипуноваВсех детей обеспечат ими к концу первой четверти. Их отсутствие, по словам руководителя филиала, не влияет на учебный процесс – «преподаватели работают, применяя разные способы обучения».