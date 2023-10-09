Жителей Бурятии волнует вопрос выплат пособий на детей



Министр напомнила, что 1 декабря 2022 года республиканская линия «Наши дети» стала частью федеральной информационной системы «Единый контактный центр взаимодействия с гражданами», где будут продолжают консультировать жителей республики.











В сентябре этого года на горячую линию по вопросам социальной поддержки семей с детьми «Наши дети» поступил 681 звонок от жителей Бурятии.- Обращений стало меньше в сравнении с предыдущим месяцем. Тогда их было 764. А в сентябре прошлого года жители республики обращались 5 987 раз. Это было связано с тем, что некоторые выплаты на детей были переданы в Социальный пенсионный фонд по Бурятии, - прокомментировали в минсоцзащиты республики.Всего с начала года специалисты горячей линии приняли 8736 обращений. По-прежнему много звонков касалось вопросов выплат пособий на детей – 5041. Также жители звонят, чтобы уточнить информацию по субсидии или льготам на оплату ЖКУ, мерам социальной поддержки.- Согласно статистике, в справочную службу «Наши дети» с начала её действия – с марта 2020 по август 2023 гг. поступило 177 243 звонка. Из них почти 85 процентов обращений касались темы выплат детских пособий. С учётом 2022 года и восьми месяцев 2023 года специалисты проконсультировали 74 255 граждан, - сообщила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.