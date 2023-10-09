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Возле дацана в Бурятии при ясном небе пошёл «дождь»

Возле дацана в Бурятии при ясном небе пошёл «дождь»
Общество,  Фото:telegram-канал Д. Аюшеева
Глава БТСР рассказал о «реальном чуде» в главном буддийском храме страны

Председатель Буддийской традиционной Сангхи России (БТСР) Хамбо Лама Дамба Аюшеев опубликовал в своём telegram-канале видео, снятое на территории Иволгинского дацана. С крыши одной из построек закапала вода, хотя на небе в тот момент не было ни облачка. 

- Реальное чудо – идёт дождь без облаков. Это подтверждает научный факт, что железо даёт начало воде. Ведь сила аршана зависит от количества различного железа, размываемого водой, при выходе на поверхность земли, – написал лидер российских буддистов.

Несколько дней назад он выложил в Telegram фото, сделанное возле дворца Хамбо Ламы Этигэлова. И заявил, что там выросли лохматые кочки.

- В других местах на территории дацана их не видно. Потому что чрезмерно много людей наступают здесь на почву и земля таким образом реагирует, – отметил Хамбо Лама.

Однако объяснение странному явлению нашлось довольно быстро. Тайну лохматых кочек раскрыла пресс-секретарь Иволгинского дацана Алла Намсараева.

- С другой стороны дворца они тоже есть. Это ирисы, которые красиво цвели в начале лета, – пояснила Намсараева, приложив фотоподтверждение.

Ранее глава БТСР сделал другое любопытное заявление. Некий «надёжный человек» сообщил ему, что утром 18 сентября видел над аршаном Хамбо ламы Дармаева в Тапхаре (это посёлок в Иволгинском районе – прим.) «продолговатый ангар с размером трёхэтажный дом».

- Из этого ангара исходили красные лучи. Налицо – посещение НЛО, – поведал тогда лидер российских буддистов. – Таким образом мы и инопланетяне готовимся праздновать возвращение Хамбо Ламы Этигэлова.
дожди Хамбо лама Сангха

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