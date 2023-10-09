Улан-удэнцам рассказали, как получить от государства помощь на похороны





Что касается социального пособия на погребение, его выплачивают в двух случаях: если покойный (ая) не работал (а) и не являлся (не являлась) пенсионером, а также при рождении мёртвого ребёнка по истечении 154 дней беременности.



Выплату, размер которой составляет 9352 рубля с районным коэффициентом 1,2 и 10 131 рубль при коэффициенте в 1,3, выдают в органе соцзащиты по месту жительства. Для её оформления потребуется заявление от человека, взявшего на себя обязанность похоронить умершего, его паспорт, справка о смерти установленного образца (формы № 11), выданная в ЗАГСе (или справка из медучреждения о рождении мёртвого ребёнка) плюс документы, подтверждающие, что усопший не работал (трудовая книжка, справка об увольнении с последнего места работы, справка о сокращении и т. д.). Пособие на погребение выплачивается, если за ним обратились не позднее, чем через полгода после смерти гражданина.



Жителям бурятской столицы объяснили, на какой минимальный набор бесплатных услуг, связанных с похоронами, они могут претендовать. Право на них имеют те, кто оказался в трудной жизненной ситуации.Как рассказали в МАУ «Специализированная служба», подать соответствующее заявление в учреждение должен супруг (а), родственники, законные представители умершего или те, кто взял на себя обязанность похоронить его. В перечне бесплатных услуг – оформление свидетельства и справки о смерти, выдаваемых в ЗАГС, предоставление и доставка на нужный адрес гроба и других необходимых атрибутов (включая их погрузку и разгрузку), транспортировка тела на автокатафалке до кладбища и, собственно, погребение.