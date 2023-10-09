Схему движения транспорта на Бурводе решили не менять
Неделю назад в столице Бурятии изменилась схема движения транспорта на улице Кабанская. Поворот налево с неё решили временно запретить в качестве эксперимента, цель которого назвали увеличить пропускную способность федеральной трассы Р-258 «Байкал». На этом перекрёстке стало вдвое больше грузовых машин.
Однако автомобилисты, особенно те, кто проживает в отдалённом микрорайоне Тулунжа и иволгинском селе Гурульба, оказались крайне недовольны этим новшеством. Они задались вопросом, как теперь будут добираться до дома. Водители пояснили: из-за «эксперимента» сначала приходится ехать в Сотниково, делать круговой поворот, создавая дополнительную нагрузку на федеральную трассу, и только потом возвращаться на Бурвод, но уже с другой стороны.
Сначала местные жители высказывали недовольство в соцсетях, а вскоре даже пригрозили перекрыть трассу, если к их мнению не прислушаются и сделают такую неудобную схему постоянной. Автомобилисты выразили уверенность, что при подобном раскладе будут вынуждены всё время «наворачивать круги по убитой дороге».
В итоге на этом участке решили ничего не менять. В Упрдор «Южный Байкал», которое отвечает на федеральные дороги, состоялось заседание комиссии, в котором приняли участие представители Госавтоинспекции, Минтранса РБ, мэрии Улан-Удэ, депутаты городского совета и Народного Хурала и активисты. Сам эксперимент признали удачным: анализ показал, что благодаря ему на 25% увеличилась фаза светофора по направлению в Иркутск и на 35% – в сторону Читы и улицы Кабанская.
Однако дорожники решили учесть мнение горожан, и после обсуждения комиссия приняла «единогласное решение об отмене новых правил на перекрёстке», рассказали в Упрдор. Для того, чтобы разгрузить проблемный участок, решили опробовать «иные методы выхода из ситуации».
В Улан-Удэ провалился скандальный дорожный эксперимент с поворотом налево
Общество, Фото:
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