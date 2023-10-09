Новый детсад в Улан-Удэ почти достроили









В Улан-Удэ скоро завершится строительство детского сада по улице Юности в микрорайоне Радужный. Он готов почти на 80 процентов. Здание детского сада рассчитано на 280 мест.- Сейчас подрядная организация ООО «Регион Строй» завершает кровельные и фасадные работы. Также ведётся отделка помещений, прокладка внутренних инженерных коммуникаций и благоустройство прилегающей территории, - сообщили в комитете по строительству администрации г. Улан-Удэ.Строительство детского сада планируют завершить до конца этого года.Детский сад строится по типовому проекту – в каждой группе будут предусмотрены игровые, спальни, раздевалки, буфеты, санузлы, также здесь будут музыкальные залы, залы для физкультурных занятий, кабинет логопеда и помещение пищеблока.Также в этом году началось строительство детсадов по улицам Гармаева и Менжинского на 100 и 240 мест. Детсады возводят в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования» и госпрограммы РБ «Развитие образования и науки Республики Бурятия».В 2022 году в столице Бурятии в рамках нацпроекта «Демография» открылось пять детских садов по улице Боевая, в микрорайонах Дивизионный, Забайкальский, на улицах Лермонтова и Конечная.В целом за три года в столице Бурятии построено 19 детских садов.