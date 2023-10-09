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Новый детсад в Улан-Удэ почти достроили

Новый детсад в Улан-Удэ почти достроили
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Он расположен в микрорайоне Радужный

В Улан-Удэ скоро завершится строительство детского сада по улице Юности в микрорайоне Радужный. Он готов почти на 80 процентов. Здание детского сада рассчитано на 280 мест.

- Сейчас подрядная организация ООО «Регион Строй» завершает кровельные и фасадные работы. Также ведётся отделка помещений, прокладка внутренних инженерных коммуникаций и благоустройство прилегающей территории, - сообщили в комитете по строительству администрации г. Улан-Удэ.



Строительство детского сада планируют завершить до конца этого года.

Детский сад строится по типовому проекту – в каждой группе будут предусмотрены игровые, спальни, раздевалки, буфеты, санузлы, также здесь будут музыкальные залы, залы для физкультурных занятий, кабинет логопеда и помещение пищеблока.

Также в этом году началось строительство детсадов по улицам Гармаева и Менжинского на 100 и 240 мест. Детсады возводят в рамках госпрограммы РФ «Развитие образования» и госпрограммы РБ «Развитие образования и науки Республики Бурятия».

В 2022 году в столице Бурятии в рамках нацпроекта «Демография» открылось пять детских садов по улице Боевая, в микрорайонах Дивизионный, Забайкальский, на улицах Лермонтова и Конечная.

В целом за три года в столице Бурятии построено 19 детских садов.

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