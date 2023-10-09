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В Бурятии сотрудникам СОБР «Барс» вручили награды

В Бурятии сотрудникам СОБР «Барс» вручили награды
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Накануне они отметили профессиональный праздник

8 октября – День образования специальных отрядов быстрого реагирования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. В Улан-Удэ в этот день прошло торжественное мероприятие.

Сотрудники СОБР «Барс» территориального управления Росгвардии обеспечивают правопорядок и общественную безопасность в регионе, осуществляют силовую поддержку правоохранительным органам при проведении оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий. Бойцы отряда принимают участие в освобождении заложников, задержании особо опасных, вооружённых преступников и в проведении спецопераций против организованной преступности. Бойцы СОБР с первых дней специальной военной операции выполняют боевые задачи на передовой, демонстрируя мужество и отвагу.



Временно исполняющий обязанности начальника управления Росгвардии по Бурятии Андрей Ангаров вручил сотрудникам специального отряда быстрого реагирования «Барс» государственные награды, очередные специальные звания и нагрудные знаки отличившимся в ходе проведения специальной военной операции.

С начала года сотрудники СОБР приняли участие в проведении более 40 мероприятий, в ходе выполнения которых задержаны свыше 50 лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Из незаконного оборота изъято более 80 электротехнических устройств, представляющих оперативный интерес, а также более 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе управления. 

Росгвардия СОБР награждение

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