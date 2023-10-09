В Бурятии сотрудникам СОБР «Барс» вручили награды

Временно исполняющий обязанности начальника управления Росгвардии по Бурятии Андрей Ангаров вручил сотрудникам специального отряда быстрого реагирования «Барс» государственные награды, очередные специальные звания и нагрудные знаки отличившимся в ходе проведения специальной военной операции.



С начала года сотрудники СОБР приняли участие в проведении более 40 мероприятий, в ходе выполнения которых задержаны свыше 50 лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Из незаконного оборота изъято более 80 электротехнических устройств, представляющих оперативный интерес, а также более 300 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе управления.







8 октября – День образования специальных отрядов быстрого реагирования Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации. В Улан-Удэ в этот день прошло торжественное мероприятие.Сотрудники СОБР «Барс» территориального управления Росгвардии обеспечивают правопорядок и общественную безопасность в регионе, осуществляют силовую поддержку правоохранительным органам при проведении оперативно-розыскных мероприятий, следственных действий. Бойцы отряда принимают участие в освобождении заложников, задержании особо опасных, вооружённых преступников и в проведении спецопераций против организованной преступности. Бойцы СОБР с первых дней специальной военной операции выполняют боевые задачи на передовой, демонстрируя мужество и отвагу.