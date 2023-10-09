В больницу в Улан-Удэ завезли четыре современнейших УЗИ-аппарата

Общество, Фото: РКБ имени Н. А. Семашко

Новое оборудование обошлось в семь миллионов рублей



В республиканскую клиническую больницу (РКБ) имени Семашко поступило сразу четыре современнейших аппарата для ультразвукового исследования. Их закупили в рамках национального проекта «Здравоохранение: борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».



У нового оборудования, которое обошлось в семь миллионов рублей – расширенный кардиопакет, который объединяет все уникальные технологии в области сердечно-сосудистых исследований. На одном из аппаратов работает врач ультразвуковой диагностики Сурэна Цыденова. Он находится в хирургическом корпусе № 4, где сосредоточены кардиологические и кардиохирургические пациенты.



- В день я провожу более 40 исследований, которые помогают подтвердить диагноз, выявить показания к оперативному лечению или провести послеоперационный контроль. За время работы на новом аппарате могу отметить интуитивно понятный интерфейс, исключительное качество изображения, высокую производительность и функционал, – рассказала врач.