В городе пришлось промыть 170 метров канализации
Кроме того, специалисты устранили 31 засор. Неделей ранее их было 46. В Улан-Удэ также промыли два участка канализации общей протяжённостью 170 метров.
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09 октября
08 октября
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В Улан-Удэ за неделю устранили 31 засор
Общество, Фото:
В городе пришлось промыть 170 метров канализации
Кроме того, специалисты устранили 31 засор. Неделей ранее их было 46. В Улан-Удэ также промыли два участка канализации общей протяжённостью 170 метров.
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