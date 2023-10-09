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В Улан-Удэ за неделю устранили 31 засор

В Улан-Удэ за неделю устранили 31 засор
Общество,  Фото:МУП «Водоканал»
В городе пришлось промыть 170 метров канализации

В МУП «Водоканал» рассказали об авариях на сетях, которые произошли в столице Бурятии за последнюю неделю – со 2 по 8 октября включительно. За эти семь дней сотрудники предприятия ликвидировали 11повреждений.

Кроме того, специалисты устранили 31 засор. Неделей ранее их было 46. В Улан-Удэ также промыли два участка канализации общей протяжённостью 170 метров.
канализация коммунальная авария Водоканал

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