Селенга в Улан-Удэ перестала снижаться

А Уда опустилась ещё на один сантиметр



Уровень рек в столице Бурятии продолжает колебаться. Уда за последние сутки опустилась ещё на сантиметр – до 137, а вот Селенга держится на вчерашней отметке в 127 см.



Для выхода обеих на пойму требуется 230, а топить дома на берегу начнёт, если они поднимутся до 330 и 400 см соответственно.



Все остальные реки в республике вернулись в русло. Уровень Байкала сейчас – по-прежнему 457,18 метра по тихоокеанской системе высот.



