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Селенга в Улан-Удэ перестала снижаться

Селенга в Улан-Удэ перестала снижаться
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
А Уда опустилась ещё на один сантиметр

Уровень рек в столице Бурятии продолжает колебаться. Уда за последние сутки опустилась ещё на сантиметр – до 137, а вот Селенга держится на вчерашней отметке в 127 см.

Для выхода обеих на пойму требуется 230, а топить дома на берегу начнёт, если они поднимутся до 330 и 400 см соответственно.

Все остальные реки в республике вернулись в русло. Уровень Байкала сейчас – по-прежнему 457,18 метра по тихоокеанской системе высот.

Селенга Уда реки

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