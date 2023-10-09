А Уда опустилась ещё на один сантиметр
Уровень рек в столице Бурятии продолжает колебаться. Уда за последние сутки опустилась ещё на сантиметр – до 137, а вот Селенга держится на вчерашней отметке в 127 см.
Для выхода обеих на пойму требуется 230, а топить дома на берегу начнёт, если они поднимутся до 330 и 400 см соответственно.
Все остальные реки в республике вернулись в русло. Уровень Байкала сейчас – по-прежнему 457,18 метра по тихоокеанской системе высот.
Селенга в Улан-Удэ перестала снижаться
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