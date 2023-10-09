В нацпарке в Бурятии усилили охрану от браконьеров

Жителям республики напомнили о запрете на вылов рыбы
С наступлением нерестового периода в Забайкальском национальном парке, который подчиняется ФГБУ «Заповедное Подлеморье», усилили режим охраны. Сотрудники учреждения проводят рейды вместе с представителями районной прокуратуры, государственной инспекции по маломерным судам и Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства.
Цель таких проверок – пресечь нарушения законодательства в сфере охраны водных объектов. В нацпарке до 10 ноября запретили вылов всех видов биоресурсов. Ловить рыбу нельзя в озёрах Арангатуй и Малый Арангатуй и протоке Арангатуйский исток, соединяющей Малый Арангатуй с Чивыркуйским заливом. Под табу – и рыбалка на участках в трёх километрах вправо, влево и вглубь Чивыркуйского залива от устья протоки.
Кроме того, в списке – реки Безымянная и Большой Чивыркуй и зоны не менее чем в 3 километрах от устья последней вправо, влево и вглубь залива.
- Ходить по обозначенным местам и рекам на судне с подвесным мотором запрещено. По остальной акватории – можно. Контроль за соблюдением правил рыболовства осуществляют инспекторы отдела охраны «Заповедного Подлеморья»: они могут остановить транспортное средство для досмотра, – рассказали на официальной странице ФГБУ во «ВКонтакте».
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Общество, Фото:
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