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В Улан-Удэ двор захламили и заставили гаражами-самоволками

В Улан-Удэ двор захламили и заставили гаражами-самоволками
Общество,  Фото:ОНФ
С ними не могут разобраться уже несколько лет

Ещё в конце августа в региональное отделение Народного фронта обратились жители домов на улицах Кабанская и Лощенкова в микрорайоне Заречный. Люди рассказали, что дорога до местной школы № 44 стала небезопасной – весь двор заставлен металлическими гаражами, а каждый раз после дождя там образуются огромные лужи и появляется грязь.

Постройки стоят в хаотичном порядке, заслоняя проходы, а ведь это – самый популярный и короткий путь в школу. Если идти в обход, получается дольше и трудозатратнее. После осадков приходится брести по колено в грязи. Рядом к тому же ездят автомобили.

Из-за металлических гаражей обустроить дорогу невозможно – там нет ни освещения, ни асфальта. Ходить мимо по темноте страшно. С наступлением нового учебного года родители начали всерьёз переживать за своих детей.

Местные попросили общественников разобраться, законно ли установили гаражи во дворе. «Фронтовики», в свою очередь, обратились в комитет городского хозяйства, чтобы выяснить, можно ли расчистить от построек путь и привести дорожку в порядок.

Проблему не могут решить уже три года, а людей только кормят обещаниями. Руководитель исполкома Народного фронта в Бурятии Юлия Ким рассказала, что этот участок с 2018-го перепродавался уже несколько раз.

- В 2021-ом мэрия обещала благоустроить и озеленить площадку, однако с каждым годом она всё больше и больше захламлялась и зарастала травой и к тому же «обрастала» несанкционированными гаражами, – отмечает Юлия Ким. – Дети ходят по этой дороге в школу, потому что она короче. Участок не освещается, зарос травой, замусорен и сами по себе гаражи не совсем безопасны.

«Фронтовики» обратились в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку и выявило нарушения. Владелец земли не следил за состоянием территории, а гаражи там разместили незаконно. Мэрия же не осуществляла земельный контроль и надзор. Администрации Советского района внесли представление. Сейчас ведётся работа с владельцами самоволок – по неофициальной пока информации, их должны убрать до конца октября. 
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