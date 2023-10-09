В лесу в Улан-Удэ выросла огромная свалка из старой мебель, обуви и стекла

Представители автономной некоммерческой организации (АНО) «Событие» устроили очередную экоакцию. На этот раз они навели чистоту в лесу возле улан-удэнского микрорайона Энергетик.
Там образовалась огромная свалка – волонтёры обнаружили в этом месте старую мебель, обувь, битое стекло и другой хлам. Вместе с ненужными вещами на помойку отправили и игрушку.
- Одинокий использованный добрый медвежонок таил обиду на тех, кто его здесь оставил. Небесная кара найдёт его обидчиков. Уже есть прецедент, как одна смелая девушка сняла видео и поймала водителей, выбрасывающих мусор на природе, – рассказал в соцсетях руководитель АНО «Событие», известный общественник Чингис Болотов. – За медвежонка отомстят добрые и ответственные жители Бурятии, а недобросовестные люди заплатят штрафы за тот бардак и беспредел, который они творят.
Всего около Энергетика собрали 135 огромных мешков мусора.
- Мы ещё вернёмся сюда, потому что мешки закончились, – добавил Болотов. – Они закончились, но силы и желание сделать наш город чище остались.