До +18 потеплеет в Бурятии

Большинство районов дожди обойдут стороной
В понедельник, 9 октября, в Бурятии сохранится тепло. По республике обещают от +13 до +18, а местами – от +7 до +12 градусов. Осадков не ожидается, лишь в конце дня по северному Прибайкалью возможен небольшой дождь. Ветер переменный, слабый, днём – с порывами до 10 м/с.
В Улан-Удэ в дневное время без осадков и от +14 до +16 градусов. Ветер восточный, 3-8 м/с.
Его запечатлели в Курумканском районе
С момента их открытия прошло всего два дня
На последних минутах фантастического матча
Она ожидается в отдалённом районе республики
Теперь у неё три дочки и семь сыновей
Малыши никогда не расстаются друг с другом
Природные пожары в республике утихли
Доски зачем-то вбили прямо в стволы
А обстановка там, по словам посетителей, напоминает кадры из фильма ужасов
Водой из него теперь заряжаются для здоровья и на благие деяния
Названия для них Зорикто Доржиеву помогли придумать подписчики
Они накололи для женщины дрова
Известный общественник заявил, что любителей мусорить там настигнет кара
Они считают, что известную достопримечательность решили угробить
В республике в ближайшие дни пообещали +18 градусов