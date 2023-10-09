До +18 потеплеет в Бурятии



В понедельник, 9 октября, в Бурятии сохранится тепло. По республике обещают от +13 до +18, а местами – от +7 до +12 градусов. Осадков не ожидается, лишь в конце дня по северному Прибайкалью возможен небольшой дождь. Ветер переменный, слабый, днём – с порывами до 10 м/с.



В Улан-Удэ в дневное время без осадков и от +14 до +16 градусов. Ветер восточный, 3-8 м/с.