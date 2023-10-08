«Думаю, на этом всё»: Улан-удэнка стала мамой в десятый раз



В городском перинатальном центре рассказали о жительнице бурятской столицы, которая стала мамой уже в десятый раз. Недавно она родила третью дочку. Новорождённую назвали Ксюша. У нашей землячки ещё две девочки и семь сыновей.



Вес малышки при появлении на свет составлял 3170 граммов, рост – 50 сантиметров. Роды, по словам новоиспечённой мамы, прошли отлично.



- Думаю, на этом всё. Семья у нас большая, мы все счастливы, – отметила улан-удэнка. – Скучно не бывает, точно могу сказать.



Самому старшему её сыну – 16 лет.



- Справляюсь я уже хорошо. Сначала было трудно, а сейчас уже всё по расписанию. Утром встали – школа, садик, поесть, прибраться. Ничего сложного. Главное, чтобы все были здоровы. Когда они болеют, конечно, тяжело.

