«Думаю, на этом всё»: Улан-удэнка стала мамой в десятый раз

Теперь у неё три дочки и семь сыновей
В городском перинатальном центре рассказали о жительнице бурятской столицы, которая стала мамой уже в десятый раз. Недавно она родила третью дочку. Новорождённую назвали Ксюша. У нашей землячки ещё две девочки и семь сыновей.
Вес малышки при появлении на свет составлял 3170 граммов, рост – 50 сантиметров. Роды, по словам новоиспечённой мамы, прошли отлично.
- Думаю, на этом всё. Семья у нас большая, мы все счастливы, – отметила улан-удэнка. – Скучно не бывает, точно могу сказать.
Самому старшему её сыну – 16 лет.
- Справляюсь я уже хорошо. Сначала было трудно, а сейчас уже всё по расписанию. Утром встали – школа, садик, поесть, прибраться. Ничего сложного. Главное, чтобы все были здоровы. Когда они болеют, конечно, тяжело.
Она ожидается в отдалённом районе республики
Теперь у неё три дочки и семь сыновей
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