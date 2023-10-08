В Улан-Удэ ищут дом для двух котят-неразлучников

Малыши никогда не расстаются друг с другом





В столице Бурятии ищут хозяев для двух трёхмесячных котят. Фото с ними разместили на официальной странице улан-удэнского фонда помощи животным «Собака счастья» во «ВКонтакте». По словам волонтёров, их подопечные всегда вместе, а потому очень важно, чтобы у них был один хозяин.- Друг без друга им очень плохо. Играют, спят и проводят вместе всё время. Мы знаем, что это фактически невыполнимая просьба – и одного котёнка пристроить в семью очень тяжело. Но, может быть получится, может, кто-то решится не разлучать их и подарит им такое долгожданное счастье – быть вдвоём дома, в тепле и заботе и знать, что твой братик рядом.По словам представителей фонда, коты очень нежные, игривые и готовы раскрыть свои сердца тем, кто их приютит. Новым владельцам животных передадут уже кастрированными и со всеми необходимыми прививками. Желающие забрать их себе могут связаться с зоозащитниками в группе vk.com/sobakaluck.