Возле экотропы в прибрежном селе Бурятии изуродовали деревья



В паблике zloi_03 во «ВКонтакте» разместили фото, сделанные в прибайкальском селе Турка. Там ещё год назад В паблике zloi_03 во «ВКонтакте» разместили фото, сделанные в прибайкальском селе Турка. Там ещё год назад начали обустраивать сеть экологических троп.



Гулявшие поблизости жители республики недавно обратили внимание, что кто-то обезобразил растущие рядом деревья. Прямо в стволы вбили доски.







- Я такого ни в одном городе не видел, – рассказал автор снимков.



Зачем потребовалось калечить зелёные насаждения и кто это сделал, пока неясно. В месте, рядом с котором всё произошло, в ноябре 2022-го появилась экологическая пешеходная тропа длиной в 700 метров и две велосипедные (4,5 км и 4,8 км) базового уровня.



Все маршруты берут своё начало у входной группы, оборудованной местами для отдыха, информационными щитами и парковкой. Здесь можно сделать запоминающиеся фото, отдохнуть и оставить свой автомобиль.