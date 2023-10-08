Возле экотропы в прибрежном селе Бурятии изуродовали деревья

Доски зачем-то вбили прямо в стволы
В паблике zloi_03 во «ВКонтакте» разместили фото, сделанные в прибайкальском селе Турка. Там ещё год назад начали обустраивать
сеть экологических троп.
Гулявшие поблизости жители республики недавно обратили внимание, что кто-то обезобразил растущие рядом деревья. Прямо в стволы вбили доски.
- Я такого ни в одном городе не видел, – рассказал автор снимков.
Зачем потребовалось калечить зелёные насаждения и кто это сделал, пока неясно. В месте, рядом с котором всё произошло, в ноябре 2022-го появилась экологическая пешеходная тропа длиной в 700 метров и две велосипедные (4,5 км и 4,8 км) базового уровня.
Все маршруты берут своё начало у входной группы, оборудованной местами для отдыха, информационными щитами и парковкой. Здесь можно сделать запоминающиеся фото, отдохнуть и оставить свой автомобиль.
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Доски зачем-то вбили прямо в стволы
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